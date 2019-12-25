В Петербурге 14 многодетных семей получат правительственные награды

В Петербурге 14 семей получат правительственные награды и денежные премии за заслуги в воспитании детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.
Награда "За заслуги в воспитании детей" III степени (25 тысяч рублей) присуждается за воспитание четырех детей, II степени (50 тысяч рублей) – за 5-6 детей, I степени (100 тысяч рублей) – за 7 и более детей.
Награды и премии вручают каждый год. Дети в семье могут быть как родными для родителей, так и усыновленными.
Фото: pexels
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