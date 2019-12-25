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В Петербурге 14 многодетных семей получат правительственные награды
Сегодня, 10:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 14 многодетных семей получат правительственные награды

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Награды вручаются семьям, в которых четыре и более детей.

В Петербурге 14 семей получат правительственные награды и денежные премии за заслуги в воспитании детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Награда "За заслуги в воспитании детей" III степени (25 тысяч рублей) присуждается за воспитание четырех детей, II степени (50 тысяч рублей) – за 5-6 детей, I степени (100 тысяч рублей) – за 7 и более детей.

Награды и премии вручают каждый год. Дети в семье могут быть как родными для родителей, так и усыновленными.

Фото: pexels

Теги: дети, многодетная семья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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