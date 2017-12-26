Подтаявший снег с улиц Петербурга убирают 1,2 тысячи дворников

Из-за обильных снегопадов и плюсовой погоды на улицах Петербурга образовалось много грязи и слякоти. На уборку вышли 1200 дворников.

Обильный снегопад и плюсовая температура привела к ужасной ситуации на тротуарах и дорогах. Больше страдают пешеходы, так как их зоны убирают после проезжих частей. Местами невозможно перейти дорогу, так как половина перехода находятся в луже. В Комитете по благоустройству сообщают, что из-за особых погодных условий сформировали 30 мобильных бригад.

Ночью и утром на улицах работало 880 снегоуборочных машин. На борьбу со слякотью также бросили 1200 дворников. Коммунальщики расчищают патрубки, чтобы вода уходила в ливневки. Из канавок вычищают снег и, при необходимости, прогревают паром.

В Северной столице во вторник, 26 декабря, сохранится плюсовая температура. Сейчас на дорогах снег чистят 788 машин. Они формируют валы для вывоза снега.

Между тем общественники из "Петербургского гражданина" в социальных сетях проводят опрос горожан о том, как они оценивают уборку улиц в декабря. И многие петербуржцы недовольный работой коммунальщиков, а некоторые и вовсе не видят результатов их деятельности.

Видео: ВКонтакте / Петербургский гражданин