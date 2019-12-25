В летние каникулы в лагерях отдохнули почти 100 тыс. петербургских детей

100 000 петербургских детей отдохнули в оздоровительных лагерях летом и осенью

В Смольном подвели итоги летних и осенних школьных каникул. Отмечается, что, несмотря на непростые эпидемиологические условия, удалось выполнить все обязательства в сфере детского отдыха.

В администрации региона уточнили, что город является одним из немногих в стране, где льготные категории детей получают 100% возмещения стоимости путевок, а работающим гражданам компенсируется 60% стоимости путевки.

Так, летом в 135 загородных лагерях Ленобласти, Краснодарского края и Крыму отдохнули 91 600 детей. В том числе 5 812 детей-инвалидов с сопровождающими отдохнули в 26 медицинских санаторно-курортных организациях. Продолжительность летней смены составила 21 день.

В период осенних каникул, с 24 октября по 01 ноября, большая часть детей отдыхала в Ленинградской области, а также в оздоровительных лагерях на территории Кировской, Новгородской, Псковской, Тверской областей, Республики Татарстан, Ставропольского края, Смоленска, Крыма и Краснодарского края. Путевки получили 6 200 ребят.

Фото: Piter.tv