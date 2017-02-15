В Ленинградском зоопарке умерла 35-летняя жирафа Луга

Старейший в мире жираф жил в Петербурге

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, что 15 февраля 2017 года в Петербурге умерла жирафа Луга – старейшее животное этого вида в мире. Самка жирафа Луга умерла на 35-м году жизни.

– В Ленинградском зоопарке 15 февраля, в возрасте 35 лет, скончалась жираф Луга – всеобщая любимица, гордость не только Ленинградского зоопарка, но и всего нашего города, – рассказали в Ленинградском зоопарке.

Как сообщается, у Луги было семеро детей, рожденных в разные годы от партнера, жирафа по имени Гамлет. В Ленинградском зоопарке осталась только самая младшая дочь Луги — Соня. Остальные детёныши были переправлены в другие зоопарки России.

Луга появилась на свет в Ленинградском зоопарке в октябре 1981 года у пары жирафов Мальчика и Невы. Она стала первым жирафёнком, родившимся в открывшемся в том году павильоне «Жирафы».

Видео: из архива Piter.TV