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День России отметят на Марсовом поле масштабным патриотическим фестивалем
Сегодня, 16:31
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mari_dolbish
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День России отметят на Марсовом поле масштабным патриотическим фестивалем

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На масштабном мероприятии "Герои четырех эпох" будет более 25 интерактивных площадок, разделенных на четыре темы.

В День России на Марсовом поле устроят историко-патриотический фестиваль "Герои четырех эпох". На масштабном мероприятии будет более 25 интерактивных площадок, разделенных на четыре темы.

Петербуржцы и гости Северной столицы смогут выбрать любую подходящую для себя зону: военно-патриотическую, семейную, развлекательную или творческую. Там можно будет поучаствовать в спортивных соревнованиях по баскетболу или перетягиванию каната, нарисовать картину, посмотреть показательные выступления спецназа. Маленькие посетители фестиваля могут сделать аквагрим или поучаствовать в конкурсах, а более старшая аудитория сможет поиграть в страйкбол. Все это пройдет под музыку в исполнении популярных российских диджеев.

Фестиваль "Герои четырех эпох" пройдет 12 июня с 9:00 утра. Вход на мероприятие бесплатный. 

Фото: opeterburge.ru

Теги: день россии , день россии в петербурге , марсовое поле , фестиваль на марсовом поле
Категории: Новости СПб Культура куда сходить в петербурге

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