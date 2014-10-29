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Звание "Почетный пожарный" ввели в Ленобласти
Сегодня, 16:45
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Звание "Почетный пожарный" ввели в Ленобласти

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Обладателям звания выдадут соответствующее удостоверение, почетный знак и денежную компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил закон о введении почётного звания "Почетный пожарный Ленинградской области". Это звание будет присвоено пожарным, отличающимся высоким уровнем мастерства и вкладом в обеспечение пожарной безопасности региона. Ежегодно не более двух человек, работающих в противопожарной службе региона не менее 15 лет, будут награждены званием "Почетного пожарного".

Получать награду будут в торжественной атмосфере. Обладателям звания выдадут соответствующее удостоверение, почетный знак и денежную компенсацию в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Это звание смогут получить сотрудники как региональных, так и федеральных противопожарных служб, а также члены добровольческих пожарных дружин и сотрудники пожарных команд коммерческих организаций.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти учреждена премия общественного признания "Команда 47".

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, почетный пожарный
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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