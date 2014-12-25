Новый зоопарк может появиться в Юнтолово

Крупный участок планируется перевести в рекреационную зону.

Земельный участок площадью более 90 гектаров, расположенный между Камышовой, Планерной улицами и Шуваловским проспектом в районе Юнтолово, планируется перевести в рекреационную зону ТР3. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

Согласно проекту Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), одобренному комиссией по землепользованию 7 марта, новая зона ТР3 предназначена для создания зоопарков, ботанических садов, тематических парков и других объектов рекреационного назначения. В настоящее время эта территория относится к зоне ТР2, которая включает зелёные насаждения общего и ограниченного пользования с объектами инженерной инфраструктуры.

Проект изменений в ПЗЗ теперь должен пройти процедуру общественных обсуждений, в ходе которой жители и заинтересованные стороны смогут высказать свои предложения и замечания.

Перевод участка в рекреационную зону ТР3 открывает новые возможности для развития территории. Планируется, что здесь могут появиться уникальные объекты, которые станут не только местом отдыха для жителей, но и привлекут туристов. Окончательное решение будет принято после завершения всех процедур согласования и учёта мнений общественности.

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Фото: "Яндекс Панорамы"