Жительница Пушкина перевела на "безопасный счет" почти 3 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Пожилая жительница Пушкина перевела мошенникам через онлайн-банк почти 3 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 78-летней пенсионерки, 26 октября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Под предлогом предотвращения противоправных действий он убедил женщину перевести денежные средства на безопасный счет через онлайн банк. Сумма ущерба составляет 2 973 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые в хищении 90 млн рублей через туристический кешбэк задержаны в Петербурге.

Фото: Piter.TV