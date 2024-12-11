Житель Ленобласти заплатил 24 тыс руб за аренду несуществующего коттеджа

При этом в "Яндекс Картах" объект присутствует.

Житель Ленинградской области попал в сети интернет-мошенников. Он перевел 24 тыс руб за аренду коттеджа на базе отдыха Рантуэ в Республике Карелия, хотя самого объекта в реальности не существует, – рассказали в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационного-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Жертва мошенников обратилась в правоохранительным органам, где рассказала о том, что после перевода средств ближе к сроку сдачи злоумышленники перестали выходить на связь. При этом их страницы во "ВКонтакте" и "Яндекс.Бизнесе" перестали открываться.

Примечательно, что база отдыха отображается в яндекс картах, однако на деле это небольшой заброшенный домик на участке с забором (проверили лично). Гражданин, пострадавший от действий мошенников

В отделе по борьбе с интернет-преступностью напомнили об опасности платных показов и переводов средств на электронные счета физических лиц за "бронь" чего-либо. С высокой долей вероятности это может быть мошеннической схемой.

Ранее мы рассказывали о 7-летней девочке, которая перевела на счета мошенников 130 тыс руб с кошелька родителей за внутриигровую валюту в Roblox.

Фото: Piter.TV