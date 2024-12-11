7-летняя петербурженка потратила 130 тыс руб с кошелька родителей на Roblox

Девочка действовала по наводке мошенника, который прикидывался популярным блогером.

Юная петербурженка отдала мошенникам 130 тыс руб из кошелька родителей, проходя квесты в игре Roblox. Как сообщает "Mash на Мойке", девочка выполняла указания фейка популярной блогерши под псевдонимом "Квинка".

Мама маленькой геймерши обнаружила на телефоне дочери переписку с моешнником, в которой он просил сфотографировать родительский телефон. После он дал наводку на банковское приложение и попросил девочку выполнить определенную последовательность действий внутри мобильного банка", что в итоге и привело к перечислению крупной суммы.

В обмен фейковая Квинка обещала петербурженке внутриигровую валюту. Получила ли 7-летняя петербурженка желаемые Робаксы – неизвестно. Родители заметили пропажу средств и обратились к правоохранителям.

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Фото: Piter.TV