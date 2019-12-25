Житель Всеволожского района подозревается в незаконном сбыте запрещенных веществ

Экспертизой установлено, что изъятый порошок – производное наркотического средства массой 641,7 грамма.

Полицейские задержали жителя Всеволожского района, подозреваемого в незаконном сбыте запрещенных веществ. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На территории садоводства "Сосновая Поляна" Лесколовского сельского поселения Всеволожского района Ленобласти 18 февраля оперативниками был задержан 47-летний мужчина.



Фото: МВД

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у задержанного два свертка с порошкообразным веществом и мобильные телефоны. Экспертизой установлено, что изъятый порошок – производное наркотического средства массой 641,7 грамма.

В доме у задержанного нашли 4 пластиковых контейнера с жидким и кристаллическим веществом серого цвета, электронные весы, вакуумный упаковщик и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее у клиента клуба на проспекте Медиков нашли при себе наркотики.

Фото: Piter.tv