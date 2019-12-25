У клиента клуба на проспекте Медиков нашли при себе наркотики

В Петроградском районе задержали посетителя клуба с партией наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
После полуночи 16 февраля в клубе, который находится на проспекте Медиков, полицейскими был задержан 38-летний местный житель, в кармане брюк которого был обнаружен и изъят пакет с психотропным веществом общей массой 1,07 грамма. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.
Во время обыска в его квартире в доме 21 по улице Зины Портновой был обнаружен и изъят еще один пакет. Согласно экспертизе, в пакете был метамфетамин массой 174,55 грамма.
Фото: МВД
По факту обнаружения наркотических средств в квартире у задержанного также возбуждено уголовное дело.
В Петербурге перед судом предстанут 16 участников крупного наркосообщества.
Фото: Piter.tv
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