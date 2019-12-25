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Суд вынес приговор жителю Тихвина, который избил собственную мать
Сегодня, 15:41
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Суд вынес приговор жителю Тихвина, который избил собственную мать

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Отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима.

Мужчина из Ленобласти осужден за избиение собственной матери, в результате которого она получила переломы руки. Инцидент произошел 13 мая 2024 года в городе Тихвин.

Во время ссоры обвиняемый нанес множественные удары женщине в голову, тело и конечности, что привело к закрытым переломам ее правой руки. Суд квалифицировал ущерб здоровью женщины как тяжкий вред.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, угрожающего жизни, и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы сообщили о том, что на 4 года отправлен в колонию мужчина, избивший знакомого в Павловске.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, суд
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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