Суд вынес приговор жителю Тихвина, который избил собственную мать

Отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима.

Мужчина из Ленобласти осужден за избиение собственной матери, в результате которого она получила переломы руки. Инцидент произошел 13 мая 2024 года в городе Тихвин.

Во время ссоры обвиняемый нанес множественные удары женщине в голову, тело и конечности, что привело к закрытым переломам ее правой руки. Суд квалифицировал ущерб здоровью женщины как тяжкий вред.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, угрожающего жизни, и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима.