В Петербурге житель Архангельской области отобрал машину у соотечественника

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 10 ноября, в 12:30 в петербургскую полицию обратился 23-летний житель Архангельска, заявив, что у дома 2 корпус 1 на Канонерском острове его знакомый применил силу и угнал принадлежащую ему машину Lada Priora.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, позднее автомобиль был найден полицейскими у дома 91 на Ленинском проспекте. В салоне находился 25-летний житель города Онеги, ранее осужденный за хранение наркотиков.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию, где против него составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ ((появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.