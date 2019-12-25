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В Петербурге житель Архангельской области отобрал машину у соотечественника
Сегодня, 8:19
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В Петербурге житель Архангельской области отобрал машину у соотечественника

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 10 ноября, в 12:30 в петербургскую полицию обратился 23-летний житель Архангельска, заявив, что у дома 2 корпус 1 на Канонерском острове его знакомый применил силу и угнал принадлежащую ему машину  Lada Priora.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, позднее автомобиль был найден полицейскими у дома 91 на Ленинском проспекте. В салоне находился 25-летний житель города Онеги, ранее осужденный за хранение наркотиков.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию, где против него составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ ((появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что жительницу Кудрово обманули на 3 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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