С начала года жильё с помощью соцвыплат в Петербурге приобрели 600 семей

Общая сумма средств из городского бюджета, выделенных для поддержки этих семей, составила 2,3 млрд рублей.

За I квартал 2024 года в Петербурге с участием социальных выплат смогли приобрести жильё 600 семей, сообщила пресс-служба Смольного.

Общая сумма средств из городского бюджета, выделенных для поддержки этих семей, составила 2,3 млрд рублей. Среднее время выполнения программ поддержки составляет семь месяцев, а для расселяемых семей – 12 месяцев. Социальные выплаты предоставляют горожанам возможность приобретения жилья в Петербурге или Ленинградской области. Они могут использоваться для покупки квартир на вторичном рынке, участия в строительстве жилья, оплаты паевого взноса в кооперативах, а также для покрытия разницы между стоимостью приобретаемого и передаваемого жилья.

ГорЖилОбмен, ответственный за выполнение программы, предоставляет горожанам широкий спектр услуг, начиная с поиска подходящего жилья и заканчивая заключением сделки. Специалисты учреждения оказывают помощь на всех этапах процесса приобретения жилья. Эти меры поддержки, предоставляемые городским правительством, направлены на улучшение жилищных условий граждан и соответствуют национальному проекту "Жильё и городская среда". Они способствуют созданию комфортных условий для семей и обеспечивают возможности для покупки нового жилья.

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Фото: Piter.TV