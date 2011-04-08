На улице Моисеенко задержали женщину, которая обманным путем получила 13,5 тысяч долларов в Узбекистане

Преступление было совершено 3 года назад.

Полиция задержала гражданку Узбекистана, которая находится в международном розыске. Ее поймали 29 октября на улице Моисеенко, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

55-летняя женщина обвиняется в мошенничестве, которое было совершено на территории Республики. По информации источника Piter.TV, в Петербурге предполагаемая преступница не зарегистрирована. В 2018-м году она пообещала оформить дом на своего знакомого, взяла у него 13,5 тыс. долларов, но не выполнила свои обещания. Женщина потратила деньги на свои нужны и скрылась от полиции. Суд постановил заключить ее под стражу.

В ГУ МВД по Петербургу и области уже сообщили о поимке инициатору розыска.

Ранее в Сертолово поймали мужчину, который вместе с группой других преступников терроризировал людей на протяжении 8 лет.

Фото: Piter.TV