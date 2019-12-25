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Вдова актёра Терентьев из фильма "Мы из будущего" раскрыла причину его смерти
Сегодня, 15:48
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Вдова актёра Терентьев из фильма "Мы из будущего" раскрыла причину его смерти

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Андрей Терентьев умер от кровопотери из-за открытой язвы

Причиной смерти актёра Андрея Терентьева, известного зрителям по фильму "Мы из будущего", стала кровопотеря на фоне открытой язвы. Об этом рассказала вдова артиста Светлана Терентьева в беседе с ТАСС.

По словам женщины, у её супруга была прободная язва, которая привела к внутреннему кровотечению. Именно значительная потеря крови стала причиной смерти актёра.

Информация о причине смерти артиста стала известна со слов его вдовы. Других подробностей о состоянии актёра и обстоятельствах произошедшего в сообщении не приводится.

Андрей Терентьев известен по участию в фильме "Мы из будущего". Картина вышла в 2008 году и рассказывает о группе молодых людей, которые во время поисков военных артефактов оказываются в прошлом, в период Великой Отечественной войны.

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Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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