Вдова актёра Терентьев из фильма "Мы из будущего" раскрыла причину его смерти

Андрей Терентьев умер от кровопотери из-за открытой язвы

Причиной смерти актёра Андрея Терентьева, известного зрителям по фильму "Мы из будущего", стала кровопотеря на фоне открытой язвы. Об этом рассказала вдова артиста Светлана Терентьева в беседе с ТАСС.

По словам женщины, у её супруга была прободная язва, которая привела к внутреннему кровотечению. Именно значительная потеря крови стала причиной смерти актёра.

Информация о причине смерти артиста стала известна со слов его вдовы. Других подробностей о состоянии актёра и обстоятельствах произошедшего в сообщении не приводится.

Андрей Терентьев известен по участию в фильме "Мы из будущего". Картина вышла в 2008 году и рассказывает о группе молодых людей, которые во время поисков военных артефактов оказываются в прошлом, в период Великой Отечественной войны.

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Фото: Piter.tv