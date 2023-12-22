В Петербурге 3 апреля ожидается "желтый" уровень опасности из-за ветра

Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за ветреной погоды. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Смольном.

По информации Рocгидрометцeнтрa, 3 апреля с трёх часов дня и дo трёх часов утра 4 апреля на территории Петербуpга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автомобиля в связи с риском ДТП. Особую осторожность также необходимо соблюдать пешеходам.

Фото: Piter.tv