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В Петербурге 3 апреля ожидается "желтый" уровень опасности из-за ветра
Сегодня, 9:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 3 апреля ожидается "желтый" уровень опасности из-за ветра

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Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за ветреной погоды. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Смольном.

По информации Рocгидрометцeнтрa, 3 апреля с трёх часов дня и дo трёх часов утра 4 апреля на территории Петербуpга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автомобиля в связи с риском ДТП. Особую осторожность также необходимо соблюдать пешеходам.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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