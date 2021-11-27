В Петербурге снова объявили "желтый" уровень погодной опасности

Городская администрация просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

В Петербурге 3 июля объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредила городская администрация.

По информации Росгидрометцентра, 3 июля до 23:00 на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. До 21:00 4 июля продолжается "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15-20 м/с.

Городская администрация просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования личного автомобиля в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

При этом, в Петербурге 3 июля температура останется ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.tv