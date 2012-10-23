В Петербурге 3 июля температура останется ниже климатической нормы

В городе будет преимущественно облачная погода, пройдут дожди, местами возможны грозы.

В начале новой рабочей недели Петербург окажется под влиянием южной периферии североатлантического циклона.

По словам ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, в городе будет преимущественно облачная погода, пройдут дожди, местами возможны грозы. Поток солнечного тепла будет ограничен, а температура останется ниже климатической нормы.

Температура воздуха 3 июля в Петербурге +18…+20 градусов, по Ленобласти +16…+21 градус. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник пройдут кратковременные дожди и +19…+21 градус.

Фото: Piter.tv