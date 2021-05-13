Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 8 июня

В Петербурге 8 июня объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.
С восьми вечера 8 июня и до шести утра 9 июня на территории Северной столицы объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы.
Городское правительство просит водителей по возможности не пользоваться личными автомобилями в этот период, пешеходов просят проявлять внимательность и аккуратность.
Фото: Piter.tv
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