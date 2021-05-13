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Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 8 июня
Сегодня, 8:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 8 июня

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Вечером и ночью в городе возможны грозы.

В Петербурге 8 июня объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

С восьми вечера 8 июня и до шести утра 9 июня на территории Северной столицы объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы.

Городское правительство просит водителей по возможности не пользоваться личными автомобилями в этот период, пешеходов просят проявлять внимательность и аккуратность.

Фото: Piter.tv

Теги: гроза, погода
Категории: Лента новостей,

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