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В воскресенье на стадионе "Екатеринбург Арена" состоится матч "Зенита" и "Урала"
Сегодня, 13:32
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В воскресенье на стадионе "Екатеринбург Арена" состоится матч "Зенита" и "Урала"

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Матч против "Урала" обслужит бригада Павла Шадыханова.

В воскресенье, 28 августа, на стадионе "Екатеринбург Арена" в спортивную схватку вступят "Зенит" и "Урал". Матч против "Урала" обслужит бригада Павла Шадыханова. Игра начнется в 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Зенит". 

По словам главного тренера петербургского клуба Сергея Семака, в августе у соперника появился новый тренер Виктор Гончаренко, поэтому спортсмены-противники сейчас находятся на подъеме в эмоциональном плане. 

Нам нужно играть так же, как мы играем в последних матчах. Единственное – необходимо улучшить реализацию.

Сергей Семак

Напомним, 22 августа турнирную таблицу РПЛ возглавил "Зенит". На первую строчку он поднялся после победы над "Торпедо" со счётом 2:0. 

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

Теги: екатеринбург арена, зенит, рпл, спорт, урал, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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