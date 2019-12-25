В воскресенье на стадионе "Екатеринбург Арена" состоится матч "Зенита" и "Урала"

Матч против "Урала" обслужит бригада Павла Шадыханова.

В воскресенье, 28 августа, на стадионе "Екатеринбург Арена" в спортивную схватку вступят "Зенит" и "Урал". Матч против "Урала" обслужит бригада Павла Шадыханова. Игра начнется в 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Зенит".

По словам главного тренера петербургского клуба Сергея Семака, в августе у соперника появился новый тренер Виктор Гончаренко, поэтому спортсмены-противники сейчас находятся на подъеме в эмоциональном плане.

Нам нужно играть так же, как мы играем в последних матчах. Единственное – необходимо улучшить реализацию. Сергей Семак

Напомним, 22 августа турнирную таблицу РПЛ возглавил "Зенит". На первую строчку он поднялся после победы над "Торпедо" со счётом 2:0.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"