Стало известно, кто из "Зенита" выйдет на поле против "Оренбурга"

Игра пройдет в Оренбурге. Матч начнется в 16:30.

Сегодня, 20 мая, пройдет матч 28-го тура РПЛ. На поле выйдут футболисты "Зенита" и "Оренбурга". Тренерский штаб петербургского клуба определил стартовый состав на игру. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

За "Зенит" будут играть Александр Васютин, Данил Круговой, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Богдан Москвичев, Арсен Адамов, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Данила Козлов, Алексей Барановский, Иван Сергеев.

Игра пройдет в Оренбурге. Матч начнется в 16:30.

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Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"