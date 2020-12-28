Стало известно, кто будет играть в составе "Зенита" против "Спартака"

Капитаном нашей команды в сегодняшнем матче стал Деян Ловрен.

Сегодня, 4 сентября, состоится игра "Зенита" и "Спартака". Футболисты встретятся в 20:00 на стадионе "Открытие Банк Арена". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

На центральный матч 8-го тура чемпионата России уже определили стартовые составы команд. Так, за сине-бело-голубых будут играть Кержаков, Сантос, Ловрен, Родригао, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Мостовой, Кассьерра. На скамейке запасных сегодня ждут своего часа Одоевский, Сутормин, Алип, Чистяков, Круговой, Адамов, Мантуан, Клаудиньо, Ерохин, Бакаев и Сергеев. Капитаном команды стал Деян Ловрен.

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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"