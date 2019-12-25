Уголовное дело возбудили после смерти ребенка в Красносельском районе Петербурга.

В Красносельском районе Петербурга возбудили уголовное дело после смерти 10-летнего мальчика. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, что привело к гибели ребенка.

По информации пресс-службы Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, днем 12 ноября мальчика доставили в больницу с травмой шеи. Позже он скончался.

После этого в следственном отделе по Красносельскому району возбудили уголовное дело. Для выяснения причин смерти назначены необходимые экспертизы. Следователи проводят процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего.

Ранее мы сообщали, что полиция поймала юных грабителей, которые совершили ограбление в магазине в Калининском районе.

Фото: Piter.TV