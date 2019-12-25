В Ленобласти 14-летний подросток попал под уголовное дело после избиения школьницы

В Кировском районе подростка заподозрили в избиении 16-летней школьницы.

В поселке Назия Кировского района Ленинградской области 16-летняя школьница получила тяжелые травмы после конфликта с 14-летним подростком. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.

По предварительным данным, между подростками произошла ссора, после которой мальчик применил к школьнице физическую силу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. В рамках расследования допрашиваются очевидцы, изучаются характеризующие материалы и назначаются необходимые экспертизы.

Кроме того, правоохранители проводят процессуальную проверку по признакам возможной халатности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV