В Москве затопило три станции метро салатовой ветки

В сети опубликованы первые кадры из Московского метрополитена, как грязная вода заливает пути метро.

Сегодня утром, 15 января, на салатовой ветке метро произошел серьезный сбой из-за затопления.

Между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" в тоннель метро прорвались потоки грязной воды. Из-за ЧП были закрыты 3 станции метро "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". На данном участке Мосгортранс запустил дополнительные бесплатные автобусы (50 штук). Интервал движения составляет 1 минуту. Водителей личного автотранспорта попросили избегать поездок по Дмитровскому шоссе.

На ликвидации последствий аварии работают более 100 человек. Движение на данных станциях метро обещают восстановить в ближайшие часы.

Видео: YouTube/Alex K, ВК, Москва с огоньком

Фото: Москва с огоньком (ВК)