Видео: на станции "Василеостровская" пассажира зажало эскалатором

На станции метро "Василеостровская" пассажира зажало эскалатором. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
Пьяный человек упал и его зажало эскалатором, на Василеостровской, лежит и стонет стонет.
очевидец (орфография и пунктуация сохранены)
Эскалатор остановили, пассажирам, которые не успели спуститься в подземку, пришлось идти дальше пешком. По громкоговорителю сотрудники метрополитена просят быть внимательными остальных пассажиров и не наступить на пострадавшего.
В Петербурге до конца лета ограничат вход на станцию метро "Улица Дыбенко".
Видео: ВК/ ДТП и ЧП
Обсуждение ( 0 )
не зря говорят что сидеть на ступеньках нельзя