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nastya960
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Видео: на станции "Василеостровская" пассажира зажало эскалатором

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Другие пассажиры сообщают, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

На станции метро "Василеостровская" пассажира зажало эскалатором. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Пьяный человек упал и его зажало эскалатором, на Василеостровской, лежит и стонет стонет.

очевидец (орфография и пунктуация сохранены)

Эскалатор остановили, пассажирам, которые не успели спуститься в подземку, пришлось идти дальше пешком. По громкоговорителю сотрудники метрополитена просят быть внимательными остальных пассажиров и не наступить на пострадавшего. 

В Петербурге до конца лета ограничат вход на станцию метро "Улица Дыбенко".

Видео: ВК/ ДТП и ЧП

Теги: василеостровская, метро, чп метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 16:41

не зря говорят что сидеть на ступеньках  нельзя

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