Сотрудники Росгвардии поймали четырех граждан, которые запустили беспилотник над территорией ПМЭФ

Квадрокоптер отправили в воздух без соответствующего разрешения на Старорусском шоссе.

В пятницу, 17 июня, росгвардейцы задержали четырех молодых людей, которые запустили беспилотный летательный аппарат над территорией, где проводится ПМЭФ-2022. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Квадрокоптер отправили в воздух без соответствующего разрешения на Старорусском шоссе во время проведения экономического форума. Подробности случившегося уточняются.

Отметим, что 16 июня за аналогичное правонарушение также на территории ПМЭФ были задержаны еще два жителя Петербурга.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня на площадке "Экспофорума".

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга