Суд Петербурга назначил запрет определённых действий водителю "Газели", насмерть сбившему женщину

Мужчине запретили покидать свою квартиру с 22:00 до 06:00 часов, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать корреспонденцию, а также пользоваться телефоном и интернетом и управлять ТС.

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который устроил смертельную аварию на 11-й линии Васильевского острова 23 февраля. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

Так, мужчине запретили покидать свою квартиру с 22:00 до 06:00 часов, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать корреспонденцию, а также пользоваться телефоном и интернетом. Кроме того, он временно лишён права управлять автомобилем до снятия или изменения указанных мер пресечения.

Напомним, что при аварии возле дома № 36 водитель "Газели" задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода. В результате пострадавшая скончалась на месте происшествия. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Lada погиб в аварии на трассе "Песочный-Киссолово".

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти