Почти половина петербуржцев поддерживает запрет на иностранные слова на вывесках

Подробные ограничения введены в трех городах страны.

Порядка 46% петербуржцев поддерживают запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Об этом 25 ноября стало известно Piter.TV.

Отмечается, что соответствующий запрет был введен в Ярославле главой администрации города Артемом Молчановым. Исключением стали зарегистрированные торговые марки. Также подобные ограничения с 2023 года действуют в Краснодаре и Саратове.

Около 46% жителей Северной столицы поддерживают инициативу, а 34% высказались "против". Каждый пятый затруднился с ответом.

Сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин (53% и 40% соответственно). Кроме того, чем старше респонденты, тем активнее они выступают "за" искоренение иностранных слов на вывесках.

А с увеличением доходов опрошенных растет и уровень одобрения инициативы: 30% – среди зарабатывающих до 50 тыс. рублей в месяц, 56% – среди горожан с доходом от 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)