В Петербурге до 15 мая запрещены полеты дронов

Запрет распространяется на полеты в радиусе 150 километров вокруг города.

В Петербурге действует запрет на все запуски беспилотников и коптеров. Сайт с формой заявки на получение разрешения не работает.

Как рассказали "Фонтанке" в филиале "Аэронавигация Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", запрет распространяется на полеты в радиусе 150 километров вокруг города и продлится до 15 мая. В ведомстве отметили, что "воздушное пространство закрыли в целях безопасности". Поэтому до 15 мая никому не будут выдавать разрешения на полеты.

Запрет на беспилотные вылеты в Петербурге может быть не связан напрямую с сообщением об атаке дронов на Кремль. Возможно, ограничения были введены ранее и связаны с вопросами безопасности в преддверии 9 Мая.

Фото: unsplash.com (Anthony Chernigovsky)