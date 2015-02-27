Замерзшего рабочего нашли на крыше припаркованного у дома авто на набережной Карповки

В настоящее время правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшего.

В Петербурге на крыше автомобиля, стоявшего рядом с многоэтажным домом на набережной Карповки, обнаружили замерзшего рабочего. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Мужчину заметили местные жители. По предварительным данным, он приехал в город на заработки. Жители района сообщили, что рабочий всегда был готов выполнить любую просьбу. Некоторые из них предположили, что он мог употреблять наркотики. По слухам, последний раз мужчину видели живым на шестом этаже здания в нетрезвом состоянии.

В настоящее время правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудник предприятия в Петербурге отравился неизвестным газом.

Фото: Piter.TV