В 2025 году в Петербурге обновят 21 км трамвайных путей

Особое внимание уделяется участку на Рабфаковской улице, где будет произведена замена трех километров трамвайного полотна от улицы Грибакиных до Рыбацкого проспекта.

В текущем году в Петербурге планируется обновить 21 километр трамвайных линий, что значительно превышает предыдущие показатели в 14 километров. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении.

Особое внимание уделяется участку на Рабфаковской улице, где будет произведена замена трех километров трамвайного полотна от улицы Грибакиных до Рыбацкого проспекта. Помимо этого, в городе продолжаются масштабные работы по улучшению транспортной инфраструктуры.

Губернатор отметил, что в ходе встречи с советником президента РФ Игорем Левитиным обсуждались вопросы развития транспортной системы города. Беглов проинформировал о процессе обновления подвижного состава метрополитена, на которое из Фонда национального благосостояния было выделено 97 миллиардов рублей на льготных условиях.

Также обсуждалось строительство высокоскоростной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. Губернатор сообщил, что город приступил к разработке проектов дорожной сети, необходимой для функционирования ВСМ, согласован внешний вид терминала возле Московского вокзала и объявлен конкурс на дизайн станции метро "Лиговский проспект-2" с выходом к вокзалу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге утвердили проект планировки нового участка Кировско-Выборгской линии метро.

Фото: Piter.TV