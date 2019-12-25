Замдиректора петербургской компании перевёл телефонным мошенникам более 9 млн рублей

Замдиректора петербургской компании стал жертвой банковских мошенников, обманом оставивших его без более чем 9 млн рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию 18 октября обратился 67-летний замдиректора петербургской компании. Он рассказал, что 28 сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Петербуржца убедили, что для безопасности нужно перевести свои деньги на безопасный счет.
Таким образом мужчина лишился 9 373 810 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее петербургский пенсионер "инвестировал" мошенникам более 10 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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