Замдиректора петербургской компании перевёл телефонным мошенникам более 9 млн рублей

Он рассказал, что 28 сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка.

Замдиректора петербургской компании стал жертвой банковских мошенников, обманом оставивших его без более чем 9 млн рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 18 октября обратился 67-летний замдиректора петербургской компании. Он рассказал, что 28 сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Петербуржца убедили, что для безопасности нужно перевести свои деньги на безопасный счет.

Таким образом мужчина лишился 9 373 810 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербургский пенсионер "инвестировал" мошенникам более 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv