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Замдиректора петербургской компании перевёл телефонным мошенникам более 9 млн рублей
Сегодня, 9:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Замдиректора петербургской компании перевёл телефонным мошенникам более 9 млн рублей

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Он рассказал, что 28 сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка.

Замдиректора петербургской компании стал жертвой банковских мошенников, обманом оставивших его без более чем 9 млн рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 18 октября обратился 67-летний замдиректора петербургской компании. Он рассказал, что 28 сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Петербуржца убедили, что для безопасности нужно перевести свои деньги на безопасный счет.

Таким образом мужчина лишился 9 373 810 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербургский пенсионер "инвестировал" мошенникам более 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: деньги, мошенничество
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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