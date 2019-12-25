Петербург приобрел 16 школьных автобусов за 70 млн рублей

Автобусы произведены заводами ГАЗ, ПАЗ и КАВЗ.

Петербург приобрел 16 школьных автобусов отечественного производства на сумму 70 243 524 рубля, произведенных заводами ГАЗ, ПАЗ и КАВЗ. Транспорт специально предназначен для перевозки детей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО).

Комитетом выпущены распоряжения "О закреплении имущества за государственными бюджетными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга", согласно которым автобусы переданы в оперативное управление государственным образовательным учреждениям города, находящимся в ведении Комитета по образованию и районных администраций.

Ранее мы сообщили о том, что после проверки прокуратуры в Петербурге с линии сняли 10 неисправных автобусов.

Фото: Комитет имущественных отношений Петербурга