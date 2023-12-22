Закрывается движение транспорта по Цитадельской дороге в Кронштадте

Проезд по дороге будет ограничен с 23 марта по 5 апреля.

В Кронштадте закрывается движение транспорта по Цитадельской дороге. Речь идет об участке от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд по дороге будет ограничен с 23 марта по 5 апреля. В это время здесь будут проходить работы по прокладке инженерных сетей.

Объезд: улица Зосимова, Кронштадтское шоссе. Пресс-служба ГАТИ

Напоминаем, что в Кронштадте до 20 мая ранее ограничили проезд по Кронштадтскому шоссе от улицы Литке до Цитадельской дороги. Кроме того, до 20 мая будет перекрыто Кронштадтское шоссе от улицы Литке до улицы Адмирала Грейга. Будет организовано двустороннее движение по боковому проезду Кронштадтского шоссе. По 20 мая закрыто движение транспорта по улице Адмирала Грейга у Кронштадтского шоссе (на участке от Цитадельского шоссе до Кронштадтского шоссе). На Цитадельском шоссе от улицы Гидростроителей до улицы Литке перекроют проезд до 12 июня.

Объезд: улица Литке, улица Станюковича, улица Гидростроителей. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на Большой Озерной ограничат проезд с 23 марта.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ