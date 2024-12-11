В Петербурге закрылась одна из крупнейших типографий

Типография имела три цеха для печати газет и три больших производственных агрегата иностранного производства.

Одна из крупнейших типографий в Петербурге — "Курьер" — прекратила свою деятельность, сообщает "ДП".

Компания заблаговременно уведомила всех клиентов и партнеров о предстоящем закрытии, завершив работу в 2020 году и остановив производственные мощности только в начале 2021 года. Типография сейчас закрыта и находится в процессе ликвидации.

"Курьер" существовал с 1990-х годов. В 2000-е годы в нем печатались около 50 изданий, среди которых были такие журналы, как "Деловой Петербург", "Коммерсантъ", "Санкт-Петербургские ведомости", "Смена" и другие.

Типография имела три цеха для печати газет и три больших производственных агрегата иностранного производства. Производственная площадка находилась на пересечении улиц Благодатной и проспекта Юрия Гагарина.

Поскольку рынок был фактически монополизирован, большинство издаваемых в Петербурге журналов теперь печатается в типографии "Девиз", включая самые массовые бесплатные газеты "Петербургский дневник" и "Вечерний Санкт-Петербург" (тираж каждого выпуска составляет 150 тысяч экземпляров). Еще одну бесплатную газету Metro с аналогичным тиражом выпускает типография "Комиссариат Москва".

Эксперты сомневаются, что в ближайшие годы в городе появится новая типография, стремящаяся занять освободившиеся позиции, поскольку интерес к газетам снижается, а их себестоимость растет.

Ранее мы сообщили о том, что в декабре годовая инфляция в Петербурге почти достигла 9,5%.

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