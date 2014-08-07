Петербургские депутаты разработают закон о развитии творческих индустрий

Креативные индустрии предлагают уникальные продукты, способствующие развитию смежных отраслей, таких как туризм.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский объявил о начале разработки городского закона, посвященного развитию креативных (творческих) индустрий.

Креативный сектор играет значительную роль в экономическом развитии, принося около 3% мирового ВВП. Планируется, что к 2030 году эта доля вырастет до 6%. Креативные индустрии предлагают уникальные продукты, способствующие развитию смежных отраслей, таких как туризм. Посещение мест с оригинальными предложениями стимулирует развитие сферы гостеприимства.В ближайшее время вступит в силу федеральный закон о развитии креативной экономики.

Считаем, Петербургу нужен свой созвучный документ. Практический опыт уже есть. Наш город занимает 2-е место в стране по уровню развития креативного сектора и его вкладу в валовой региональный продукт. Более 183 тысяч жителей связаны с деятельностью в сфере искусства, архитектуры, дизайна, рекламы, кино и IT. Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга

Парламентарий также подчеркнул, что город оказывает поддержку предпринимателям и самозанятым гражданам, работающим в креативной сфере, предоставляя помощь с размещением и обучением, а также финансовые и имущественные меры поддержки.

Ранее спикер петербургского парламента предположил, где может разместиться новый зоопарк.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга (архив)