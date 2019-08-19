Задержаны петербуржцы, обманувшие 70-летнюю учительницу

Подозреваемые проживают в соседних квартирах на одной лестничной клетке.

Полиция задержала двух злоумышленников, обманувших школьную учительницу в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 ноября обратилась 70-летняя женщина, преподаватель одной из школ Центрального района, проживающая в доме 27 по Захарьевской улице, и сообщила, что накануне вечером ей позвонил неизвестный, и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил перевести через банкомат банка на неизвестным счет 1 200 000 рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Днём 22 ноября у дома 15 по улице Чехова по подозрению в совершении данного преступления полицейскими задержаны двое подозреваемых. Ими оказались двое жителей Красносельского района (41 и 25 лет), проживающих в соседних квартирах на одной лестничной клетке.

Ранее пожилой петербуржец за 8 месяцев перевёл мошенникам 10 млн рублей. Он рассказал, что в период с апреля по 18 ноября ему на мобильный телефон звонил неизвестный, который представился сотрудником полиции.

Видео: МВД