Задержана петербурженка, подозреваемая в убийстве своего сожителя на улице Маршала Говорова

Подозреваемой уже предъявили обвинение.

В Петербурге по подозрению в совершении убийства задержана местная жительница, сообщили 1 октября в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие установило, что 30 сентября нетрезвая женщина в ходе конфликта в квартире дома по улице Маршала Говорова нанесла удар ножом своему 39-летнему сожителю. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Подозреваемой уже предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что заключен под стражу петербуржец, душивший своего 11-летнего пасынка.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу