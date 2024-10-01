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Задержана петербурженка, подозреваемая в убийстве своего сожителя на улице Маршала Говорова

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Подозреваемой уже предъявили обвинение.

В Петербурге по подозрению в совершении убийства задержана местная жительница, сообщили 1 октября в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Следствие установило, что 30 сентября нетрезвая женщина в ходе конфликта в квартире дома по улице Маршала Говорова нанесла удар ножом своему 39-летнему сожителю. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. 

Подозреваемой уже предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что заключен под стражу петербуржец, душивший своего 11-летнего пасынка. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: убийство, улица маршала говорова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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