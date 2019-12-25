Петербурженка подозревается в краже денег с найденной  банковской карты

Она потратила 23 865 рублей.

Полицейскими Красногвардейского района задержана петербурженка, похитившая деньги с найденной банковской карты. Об этом рассказали в региональной пресс-службе МВД.

Около трёх часов дня 17 декабря в полицию обратилась 77-летняя жительница дома по проспекту Ударников, которая сообщила о хищении с её банковской карты 23 865 рублей. Карту женщина накануне потеряла.

На следующий день у дома 46 по Ириновскому проспекту задержали подозреваемую, ранее судимую 34-летнюю местную жительницу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что ещё одна петербурженка воровала косметику в магазине и продавала прохожим.

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