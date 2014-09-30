В Москве задержали мошенницу, обманувшую 13-летнюю девочку в Ленобласти

Девочка отдала 7,4 млн рублей, чтобы "спасти родителей от тюрьмы".

Сотрудники уголовного розыска Петербурга в служебной командировке в Москве задержали подозреваемую в многомиллионном мошенничестве в отношении 13-летней жительницы Ломоносовского района Ленобласти. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 10 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась женщина. Предпринимательница сообщила, что её 13-летней дочери на телефон в мессенджере позвонил неизвестный и убедил ребенка, что в её семье проблемы, из-за которых родителей могут посадить в тюрьму. Для решения этих проблем девочку вынудили в тайне от родителей собрать имеющиеся в доме деньги и передать их курьеру. Девочка передала незнакомке на парковке у гипермаркета на Гостилицком шоссе в общей сложности 7 420 000 рублей в разной валюте. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Вечером 14 марта у дома 16 по Ходынской улице (Москва) по подозрению в этом преступлении задержана неработающая 37-летняя жительница Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Её доставили в Петербург для дальнейших разбирательств.

Фото: Piter.tv