Петербурженка, подозреваемая в сбыте "синтетики", задержана на проспекте Славы

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В ночь на 19 мая 2025 года, около половины пятого утра, экипаж сотрудников Государственной автоинспекции остановил для стандартной проверки автомобиль марки "BELGEE X50", управляемый 36-летним водителем-таксистом. Транспорт двигался недалеко от дома №40 на проспекте Славы, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Среди пассажиров машины находилась женщина 37-ми лет, демонстрировавшая явные симптомы воздействия наркотиков. Ее доставили в отделение полиции для дальнейшего расследования. Во время личного обыска у женщины обнаружили и изъяли три свёртка, содержавшие синтетический наркотик эфедрон массой примерно 525 грамм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Женщину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что у задержанного в лесу Ленобласти мужчины при себе нашли 100 граммов метадона.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти