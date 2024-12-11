В Красногвардейском районе задержан подозреваемый в незаконном сбыте свыше 500 гр наркотиков

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и статье 228 УК РФ ((незаконный оборот наркотиков).

В субботу, 18 января, в 01:00 сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Красногвардейскому району задержали 27-летнего мужчину в районе дома 19 на 6-й Жерновской улице. Во время личного досмотра у него было найдено 57 свертков, обернутых изолентой. Анализ показал, что это наркотическое вещество "метилэфедрон" общей массой 19,8 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в тот же день в рамках расследования по адресу проживания подозреваемого, в доме 173 на проспекте Ветеранов, прошел обыск. В результате было изъято более 500 граммов различных синтетических наркотиков. На основании этого возбуждено еще одно уголовное дело по статье 228 УК РФ ((незаконный оборот наркотиков). Подозреваемый помещен под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что за выходные на дорогах Петербурга и области выявили более 200 нетрезвых водителей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти