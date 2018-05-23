Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 87-летней женщины на Северном проспекте в 1999 году

Фигуранту предъявлено обвинение.

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве, совершённом в 1999 году. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, подозреваемый ночью в июле 1999 года с целью кражи проник в квартиру на Северном проспекте, расположенную на первом этаже дома, где был обнаружен 87-летней хозяйкой. Опасаясь, что она сообщит о нем в полицию, мужчина бросил ей в голову стеклянную вазу и нанес не менее 12 ударов ножом в область шеи и туловища. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. После этого мужчина похитил принадлежащее ей имущество на сумму более 20 тысяч рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Петербуржец предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы на Турку.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу