В Лужском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве соседки по коммуналке

В Лужском районе Ленобласти задержан мужчина по подозрению в убийстве соседки. Подробности сообщили в региональном СК.
В квартире в поселке Турово Лужского района 3 ноября было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 с. 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержан 59-летний мужчина – сосед потерпевшей по коммунальной квартире. Следователи допрашивают мужчину, чтобы установить причины произошедшего.
В Сосновом Бору мужчина подозревается в убийстве знакомого.
Фото: Piter.tv
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