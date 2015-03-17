В Лужском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве соседки по коммуналке

По подозрению в совершении преступления задержан 59-летний мужчина.

В Лужском районе Ленобласти задержан мужчина по подозрению в убийстве соседки. Подробности сообщили в региональном СК.

В квартире в поселке Турово Лужского района 3 ноября было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 с. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 59-летний мужчина – сосед потерпевшей по коммунальной квартире. Следователи допрашивают мужчину, чтобы установить причины произошедшего.

В Сосновом Бору мужчина подозревается в убийстве знакомого.

Фото: Piter.tv