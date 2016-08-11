В Петербурге задержан москвич, который забирал деньги у обманутых пенсионеров

По обоим фактам возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Полицейские задержали "дропа-гастролера", на счету которого несколько обманутых пенсионеров. Об этом 4 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудниками полиции 2 сентября был пойман 22-летний житель Московской области, подозреваемый в том, что забирал деньги у обманутых пенсионеров. В частности, в тот день он получил от 70-летнего жителя дома 3 по улице Руднева 320 тыс. рублей. Деньги пожилой горожанин передал злоумышленнику как якобы курьеру от силовых структур для "обеспечения безопасности" сбережений.

"Дропа" мошенников задержали с поличным при передаче наличных, похищенные деньги изъяты. На допросе он признал четыре преступных эпизода на территории Петербурга. Сбережения обманутых пенсионеров молодой человек переводил на криптокошелек.

Установлено, что задержанный причастен и к преступлению в отношении жителя дома 3/1 по улице Шостаковича. Там он получил от пожилого 425 тыс. рублей. По обоим фактам возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

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Фото: Piter.TV