Петербуржец подозревается в избиении до смерти отца своей сожительницы

Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.4 УК РФ.

Полиция Невского района задержала подозреваемого в нападении на отца своей сожительницы. Подробности сообщили в МВД.

В полицию 13 января поступило сообщение от 32-летнего мужчины о том, что ему позвонила сестра и сообщила о смерти отца в квартире дома 2 по улице Подвойского. Полицейские обнаружили в квартире труп 67-летнего мужчины с множественными гематомами.

Также на месте происшествия по подозрению в совершении этого преступления задержан 39-летний житель Ленобласти, являющийся сожителем дочери покойного.

Установлено, что после совместного распития спиртных напитков, в ходе внезапно возникшего конфликта, подозреваемый ударил 67-летнего мужчину, от чего тот в итоге скончался.

Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.4 УК РФ.

Ранее был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в 2004 году на улице Коллонтай.

Фото: Piter.tv