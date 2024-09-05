На Солидарности задержали подозреваемых в вымогательстве и незаконном удержании мужчины

Один из задержанных был судим за кражу и незаконное хранение наркотических средств, а второй ранее обвинялся в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

В Петербурге росгвардейцы и полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве и незаконном удержании мужчины в квартире. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что несколько злоумышленников удерживают в квартире на проспекте Солидарности мужчину, угрожая ему расправой. По данному адресу незамедлительно прибыли наряды Росгвардии и ППСП, а также оперуполномоченный полиции.

В указанной квартире 4 сентября около часа ночи росгвардейцы совместно с полицейскими задержали двоих граждан в возрасте 32 и 33 лет, которые удерживали другого мужчину, нанесли ему побои и, угрожая молотком и ножом, вымогали деньги.

Один из задержанных был судим за кражу и незаконное хранение наркотических средств, а второй ранее обвинялся в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Пострадавшему 35-летнему мужчине была вызвана скорая.

Ранее в Янино 18-летний юноша вымогал деньги у школьников.

Видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти